Cagliari-Frosinone 1-0



Sportiello 6,5: non può nulla sul rigore di Joao Pedro, poi evita il peggio superandosi sull'incornata ravvicinata di Pavoletti.



Goldaniga 6: la mobilità di Joao Pedro gli crea qualche grattacapo, ma lui si disimpegna bene.



Ariaudo 5: Pavoletti lo sovrasta nei duelli aerei, lui non trova le giuste contromisure.



Capuano 5,5: nella sua zona di competenza il Cagliari sfonda spesso e volentieri.



Zampano 5,5: prova a mettere in difficoltà Lykogiannis, ma senza riuscirci.



(Dal 16' s.t. Pinamonti 6: entra bene in partita, creando scompiglio tra le maglie della difesa rossoblù).



Paganini 5,5: il gol divorato nei primi minuti ne condiziona il resto della gara.



Maiello 6: smista una quantità infinita di palloni, ma non rischia mai la giocata verticale.



Valzania 5,5: positivo in fase di interdizione, meno in quella di costruzione.

(Dal 35' s.t. Trotta SV).



Beghetto 5,5: propositivo nella metà campo avversaria, soffre troppo le avanzate di Srna.



Ciano 6: è l'unico che cerca di impensierire Cragno. Sempre pericolosissimo nei calci da fermo.



Ciofani 5: fallisce una ghiotta occasione, poi sparisce dal campo.



(Dal 31' s.t. Dionisi SV).







All. Baroni 5: primo tempo senza mordente, nella ripresa scuota la squadra con una formazione più offensiva ma l'assalto finale è troppo tardivo. Ora la B è davvero a un passo.