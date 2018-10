deve raccogliere tre volte il pallone dal fondo della propria porta senza però avere particolari colpe. Anzi, nel finale è bravo a tenere in partita il suo Frosinone con le provvidenziali parata su Lukic e Zaza.è il giocatore del Frosinone che più di tutti va vicino al gol. Le sue incursioni da calcio d'angolo e da calcio di punizione creano spesso problemi alla retroguardia del Torino e dopo aver sfiorato la rete in due occasioni, alla terza fa centro.dei tre difensori del Frosinone è quello che convince di meno. Tanti errori da parte del numero 27 ciociaro che in più di un'occasione appare distratto.nel primo tempo una sua chiusura di testa su un traversone di Baselli è provvidenziale. Senza il suo intervento Belotti si sarebbe trovato con la possibilità di colpire a tu per tu con il portiere avversario. Non prosegue però la partita nello stesso modo in cui l'ha iniziata.(dal 40' s.t.contiene bene Berenguer, tanto che lo spagnolo del Torino non riesce quasi mai ad arrivare sul fondo per crossare poi la palla al centro dell'area. In fase offensiva si vede poco ma è tutto il Frosinone che fatica ad alzare il proprio baricentro.in mezzo al campo è un vero e proprio gladiatore. Lotta su ogni pallone e spesso riesce ad avere la meglio nei duelli con gli avversari. È certamente tra i migliori in campo tra i giocatori del Frosinone.cerca di dare ordine al gioco del Frosinone ma in fase di impostazione commette qualche errore di troppo. Nel finale di partita è limitato in fase di interdizione dal cartellino giallo ricevuto a inizio secondo tempo.al momento della lettura delle formazioni il suo nome viene accolto con fragorosi applausi da quelli che per quattro anni sono stati i suoi tifosi. Prova a lasciare il segno nella partita con un paio di buone incursioni sulla fascia sinistra ma si spegne troppo presto.con il suo perfetto colpo di testa al 19' del secondo tempo dà l'illusione al Frosinone di poter rientrare in Ciociara con almeno un punto in tasca. Non è sempre è nel vivo del gioco, ma la sua prestazione è comunque sufficiente.l'impegno da parte del costaricano di certo non manca. Fa spesso a sportellate con Moretti e Nkoulou, prova a creare spazi e aiuta la squadra in fase di non possesso e pennella il cross perfetto per il momentaneo 2-2 di Ciano.(dal 32' s.t.dei tre attaccanti schierati titolari da Moreno Longo è quello che si vede meno. Fatica molto a trovare spazi nei pressi dell'area di rigore, merito anche della buona prestazione dei difensori granata che lo contengono bene.(dal 32' s.t.il suo Frosinone, su un campo difficile come quello del Torino, esce a testa alta nonostante il risultato. La squadra ciociara è ben messa in campo e non si scoraggia neanche dopo la rete del 2-0 di Baselli a inizio secondo tempo, quest'oggi avrebbe meritato qualcosa in più.