Frosinone - Napoli 0-2



Sportiello 5: rischia di combinare qualche frittata in un paio di circostanze. Quando le casacche azzurre alzano il pressing lui inizia a tremare.



Goldaniga 6: Mertens è più veloce e sgusciante. Lui gioca di anticipo e sbaglia poco. Ampia sufficienza.



Ariaudo 6: giudizio discreto anche per lui. Le potenzialità offensive ospiti sono evidenti e difficilmente limitabili.



Brighenti 6: aiuta Beghetto al cospetto di Callejon e Malcuit. Essenziale nella copertura della zona di competenza.



Ghiglione 6: Ghoulam e Younes lo bloccano in fase di copertura. Il vento napoletano soffia forte dalle sue parti. Lui pensa soprattutto a coprirsi.



(dall'11' s.t. Paganini 6: buono il suo ingresso nella contesa. Qualche strappo interessante sulla destra ed una insidiosa conclusione parata da Ospina).



Gori 6: non giocava da tempo. L'anima ciociara è sempre la stessa. Contro fuoriclasse come Zielinski e Fabian Ruiz non tira certo indietro la gamba. Maiello 5: ex di turno. Cresciuto proprio nelle giovanili azzurre. Oggi si propone poco in fase di impostazione. Timido e troppo spesso in imbarazzo se pressato.



Vlazania 6.5: la sua freschezza giovanile si fa sentire a centrocampo. Troppo altruista in una ghiotta chance nel primo tempo.



(dal 31' s.t. Ciofani 5: rinforza il pacchetto d'attacco in luogo di Valzania. Entra ma non ).



Beghetto 5: il passo di Malcuit e Callejon è il doppio. Mattinata proibitiva per l'onesto laterale ex Genoa.



Pinamonti 5.5: inedito il tandem con Trotta. Oggi sembra demotivato rispetto al recente passato. Manda il pallone al lato da ottima posizione nel primo tempo.



Trotta 5: Baroni lo sceglie per la formazione titolare. Lui corre, sgomita, si impegna ma nel concreto combina poco. Forse meritava più spazio da gennaio, ma questa è un'altra storia.



(dal 20' Dionisi 6: per lui minuti fondamentali per tornare in forma in vista della prossima stagione).





All. Baroni 5: prova a mescolare le carte canarina senza risvolti degni di nota. Trotta e Pinamonti non arrivano praticamente mai dalle parti di Ospina. Squadra poco coraggiosa nelle ripartenze a campo aperto.