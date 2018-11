: due interventi monumentali nel primo tempo sul diagonale di Simeone e sulla punizione di Biraghi. Una sicurezza assoluta.: incontra sul suo cammino il folletto Chiesa. Il talento toscano cerca di aggirarlo con finte repentine, ma l'ex Palermo resta lucido.: il figlio d'arte Simeone è un cliente non proprio simpaticissimo. Il libero 2.0 dei canarini è l'affidabile guardiano della linea difensiva.: salta di testa e sfiora il goal in una delle rare proiezioni offensive. I tagli di Pjaca e i soventi inserimenti di Baselli vengono da lui monitorati con la dovuta oculatezza.(dal 31' s.t.: qualche movimento propositivo, ma troppo poco per mettere paura alla retroguardia avversaria).: i preliminari sono sempre rapidi e piacevoli, manca però la precisione nell'ultimo invito dal fondo.: i soliti appoggi così e così, ma ai suoi polmoni la truppa gialloblu non vuole e non può in fondo rinunciare. il freddo si avvicina e lui a spaccare la legna è un maestro.: il recinto disegnato dai tre centrocampisti ospiti lo soffoca. Nell'impostazione non ha spesso il tempo di pensare per servire al meglio i compagni.: almeno due marce superiori a Molinaro. Instancabile motorino mancino. Corteggia la rete nella prima frazione dopo un'azione personale.: l'assenza di Ciano è un rimpianto, ma il giovanotto olandese non sente l'emozione del debutto da titolare. Partita più che discreta grazie ad una tecnica molto interessante.(dal 16' s.t.: entra con entusiasmo nel match smistando senza errori i palloni giunti nella sua zona. E se fosse partito titolare?): il solito guerriero Daniel. Pezzella e Hugo si accorgono dell'osso duro da fronteggiare. Lui lotta senza paura, perchè il capitano deve dare sempre l'esempio.: a sprazzi nel corso della partita, come ormai lo conoscono in Ciociaria. Quando si accende la sua luce la musica suona intonata.(dal 16' s.t.è il suo momento magico. Il pianto liberatorio di Ferrara ha sbloccato la punta scuola Inter. Un bolide destro dai 25 metri gonfia la rete e manda in paradiso il pubblico canarino).All.solo un mese or sono una partita del genere i suoi ragazzi non l'avrebbero mai disputata con tale spirito e abnegazione. C'è ancora tanto da migliorare, ma la strada tracciata contro Spal e Parma è quella giusta. Così la salvezza non sarà una mera illusione. Un punto che vale oro.