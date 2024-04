Frosinone, le pagelle di CM: Soulé glaciale dal dischetto, Brescianini e Zortea sempre più decisivi

Turati 6: l’uscita bassa su Vignato al 32’ del primo tempo rappresenta l’unica situazione in cui è stato coinvolto. Lascia il terreno di gioco in avvio di ripresa a causa di un taglio alla mano.(dal 1’ s.t. Cerofolini 6: corre un rischio di troppo in uscita al 34’, per il resto anche lui viene coinvolto poco).Lirola 6: da braccetto evidenzia miglioramenti gara dopo gara. Presente con frequenza nel creare superiorità in mezzo al campo, non palesa la stessa precisione nella fase difensiva.(dal 26’ s.t. Bonifazi 6: gestione a presidio della retroguardia e minuti importanti in vista delle prossime quattro sfide salvezza).

Romagnoli 6,5: zero problemi, guida la difesa con esperienza e affidabilità.Okoli 6,5: prova di grande solidità, con il nuovo assetto tattico sembra un altro giocatore.(dal 32’ s.t. Monterisi 6: concentrazione e centimetri per i minuti finali).Zortea 7,5: propositivo come al solito, è proprio da una sua iniziativa che arriva il calcio di rigore poi realizzato da Soulé. Il tris finale è una meraviglia.Mazzitelli 6,5: corre e lotta da capitano vero.(dal 41’ s.t. Gelli sv).Barrenechea 6,5: ordine ed equilibrio in mediana.

Valeri 7,5: ha il merito di conquistarsi il penalty del vantaggio, poi serve un pallone d’oro per il raddoppio di Brescianini. Sulla corsia mancina rappresenta un pericolo costante.Brescianini 8: in fase di possesso diventa un attaccante aggiunto al fianco di Cheddira, con la sua dinamicità crea non pochi problemi a Fazio. Il gol del 2-0 è una meraviglia, fotografia limpida di una prestazione - l’ennesima - da incorniciare.Soulè 7: glaciale dal dischetto, lega ottimamente il gioco sciorinando la sua consueta partita densa di talento e qualità.

Cheddira 6,5: sulla falsa riga di Napoli e Torino, parte più defilato sul centrosinistra per lasciare spazio alle incursioni di Brescianini. Mobile e generoso, prestazione dominata dalla positività.(dal 32’ s.t. Cuni 6: non ha grosse chances per mettersi in mostra).Allenatore Di Francesco 7: l’aveva definita “la partita più importante della stagione”. I suoi ragazzi non lo deludono, conquistando una vittoria pesantissima in chiave salvezza. In attesa dei risultati delle altre avversarie, la classifica adesso inizia a trasmettere fiducia.