Frosinone-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Frosinone-Lecce, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Benito Stirpe è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questo scontro diretto per la salvezza con 23 punti, uno in meno degli ospiti. Reduci dalla sconfitta in casa per 4-0 con l'Inter in fuga per lo scudetto, mentre il Frosinone ha perso 3-2 sul campo della Juventus seconda in classifica. Arbitra Guida, assistito da Bindoni e Tegoni con Bonacina quarto uomo, Marini e Pairetto al Var.



LE ULTIME - Di Francesco recupera Cuni, un'alternativa in più per l'attacco dove Cheddira e Kaio Jorge sono in corsa per un posto da titolare. L'altro ballottaggio è in porta, con Turati favorito su Cerofolini. Indisponibili Kalaj, Marchizza, Bonifazi e Oyono, anche diffidato.

Dall'altra parte D'Aversa ritrova Pongracic e Dorgu dopo il turno di squalifica. Assenti Dermaku e Brancolini, diffidati Banda e Rafia.







DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Frosinone-Lecce, calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Benito Stirpe sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Andrea Calogero.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.