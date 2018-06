Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla a Sky Sport prima della sfida col Palermo: "Brighenti non convocato e ora in campo? C'è un retroscena che ha una base di grande logica perchè non era con noi nel momento della convocazione. Non è stata pretattica. Solo stamattina abbiamo saputo che il ragazzo poteva essere impiegato e siamo tutti felici di averlo con noi. Cosa dire ai nostri giocatori? La parola giusta è 'crederci' perchè il nostro cammino ci ha portato a fare una cosa grande, ovvero essere in finale. E' stato fatto qualcosa di grande nel rimettersi a disposizione un'altra grande chance dopo il Foggia. I ragazzi devono entrare convinti che questa partita, davanti al nostro pubblico, dobbiamo vincerla".