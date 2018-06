Ha parlato alla vigilia di Frosinone-Cittadella, Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttofrosinone.com: “Maiello e Paganini? Ad oggi non abbiamo certezze, tra oggi e domani verificheremo gli indisponibili. Oggi è difficile ipotizzare se potranno andare in panchina o giocare titolari. Per Paganini si tratta di una contusione, abbiamo scongiurato il peggio. Maiello sta continuando a lavorare a parte, verificheremo. Modulo? Abbiamo avuto una valutazione positiva della gara di Cittadella, andremo a migliorare quello che c'è da migliorare. Esterni? Matteo Ciofani a destra e Beghetto a sinistra è una delle ipotesi che stiamo vagliando ma oltre questo valuteremo non solo le condizioni di Sammarco ma anche di altri calciatori. Stiamo valutando ogni singolo elemento perché ci sono altri calciatori da prendere in considerazione. A distanza di tre giorni è un aspetto fondamentale. Inchiesta Spezia-Parma? Non credo debba incidere sulla squadra. Per questo ci sono gli organi preposti a fare giustizia. Noi dobbiamo pensare solo alla gara di domani, le nostre energie vanno convogliate in una partita che ci può dare l'accesso alla finale. Cittadella? Credo fermamente in ciò che dico, affrontare il Cittadella è un'arma a doppio taglio perché non ha lo stesso blasone del Bari, ma solo di facciata perché poi nella concretezza hanno fatto 65 punti l'anno scorso e 66 quest'anno. È una partita che si giocherà sui dettagli e sulla cura dei particolari. Hanno dimostrato che fuori casa hanno fatto meglio di tutti quanti. Detto questo dobbiamo avere la convinzione di poter battere chiunque", ha detto l'allenatore.