Moreno Longo, tecnico del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay: "Speriamo di aver creato una squadra in grado di lottare per la salvezza. Abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, perché conosciamo il salto fra serie B e serie A. La società ha fatto grandi sforzi, poi il campo ci dirà se il nostro lavoro è stato buono o no. Nel mercato serve grande lucidità nel fare le analisi. Servirà del tempo, perché la squadra è cambiata totalmente. Il primo divario fra la serie A e la B è l'aspetto fisico. Dovevamo aumentare nei centimetri e nella forza, perché il calcio è diventato molto atletico e fisico. Con che atteggiamento arriviamo in A? Noi puntiamo esclusivamente alla salvezza, noi dobbiamo essere consapevoli di essere l'ultima in A. Empoli e Parma hanno una storia diversa rispetto a noi, dobbiamo dimostrare di poter competere con questi grandi club".