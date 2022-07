Samuele Mulattieri, attaccante in prestito dal Frosinone all'Inter, ha parlato in conferenza stampa di presentazione:



“Ho avuto impressioni buonissime fin da quando sono arrivato. E’ un gruppo sano, sono sicuro che ci toglieremo insieme grandi soddisfazioni”.



CONTRORISCATTO INTER - “Ci penso ma penso di più a far bene nel Frosinone. Anche se l’Inter è la mia squadra del cuore”.



PINAMONTI - “Non ho avuto modo di parlargli perché avevo dei giorni liberi ed ero a casa, non ero in ritiro con l’Inter”.