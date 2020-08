Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, parla alla vigilia del ritorno della finale playoff contro lo Spezia (si riparte dall’1-0 in favore dei liguri dell’andata): “Sul piano tattico qualcosa cambieremo, qualcosa faremo, poi vedremo. Ho parlato dopo la partita con il presidente ed anche ieri, con lui, come ho già detto, parlo spesso. Ci chiede massimo impegno, di mettercela tutta e chiaramente di portare il Frosinone in Serie A”.



SUL FUTURO - “Non lo so quando finirà tutto cosa succederà. Ho un altro anno di contratto ma vedremo”.