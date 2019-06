Il Frosinone riparte da Alessandro Nesta per provare la promozione immediata in Serie A: "Il primo obiettivo è creare entusiasmo in una piazza importante - spiega l'ex allenatore del Perugia in conferenza stampa - Voglio che la gente venga volentieri allo stadio e si innamori del nostro calcio. Questo club non può fare una stagione anonima". Sul suo modello: "Ho avuto tanti allenatori in carriera, da tutti ho imparato qualcosa. In campo però devo trasmettere le mie idee ai giocatori, anche se spero di aver preso da Ancelotti il modo di gestire lo spogliatoio. Il modulo? Mi piace il 4-3-1-2. Potrei usarlo anche quest'anno, ma è ancora presto per parlarne".

Sul lavoro con i giovani: "Insieme al mio staff l'anno scorso abbiamo dimostrato di avere il coraggio di lanciarli, la data di nascita per me non conta. Ho scelto il Frosinone perché è una società importante e mi ha voluto fortemente. La Serie B non è un campionato semplice, servirà umiltà e determinazione. Io mio unico obiettivo è fare il massimo con grande umiltà ed entusiasmo".