Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, parla dopo il pareggio con il Cosenza: "Prima della partita abbiamo avuto qualche problema fisico con Maiello e Gori non al meglio e abbiamo voluto dare una chance anche ad altri. La squadra mi segue, anche se con qualche risultato positivo in più le cose sarebbero più fluide, siamo tutti delusi. Tifosi? Ogni tanto anche l’allenatore deve andare sotto la curva, se avessimo giocato male avrei mandato i giocatori, ma oggi si sono impegnati e sono andato io. I tifosi sono stati bravi, stanno dalla nostra parte, ma è normale che tuonino anche loro. Credo che il Cosenza abbia perso tempo per tutta la partita, abbiamo avuto tante palle gol. Non chiedo nulla di particolare, non è un calcio complicato il mio, chiedo di giocare la palla corta, cerco di favorire le scelte. Cerco di mettere i giocatori nelle condizioni migliori, non improvvisando. Credo che i miei giocatori possano farlo. Siamo tutti delusi ma oggi qualche palla gol l'abbiamo creata"