Questo weekend potrebbe già essere quello dell'aritmetica certezza del ritorno in Serie A per il Frosinone. Un traguardo ormai a un passo, giusto premio per un campionato di Serie B dominato dalla squadra di Fabio Grosso, che ha saputo rinnovarsi dopo lo scorso anno e dopo aver lanciato giocatori come Gatti o Zerbin, oggi alla Juventus e al Napoli. Studiando esempi come questi, ci sono altri talenti che sono pronti a ripetere un percorso simile. Su tutti, Anthony Oyono.



LA A OSSERVA - Terzino classe 2001, nato in Francia ma nazionale del Gabon, Oyono sta mettendo in mostra qualità da terzino moderno: forza, velocità, dribbling e cross che lo hanno fatto finire nel mirino di tanti club importanti: a gennaio Strasburgo, Paris FC e Angers hanno provato a riportarlo in Francia, ma il Frosinone del direttore Angelozzi, che lo aveva scovato durante la Coppa d'Africa giocata a gennaio 2022, è stato bravo a resistere. Anche perché sa che gli scout di società come Sassuolo, Bologna e anche Napoli stanno seguendo costantemente il suo ultimo gioiello in vista della prossima estate di trattative. Prima in campo, poi sul mercato, Oyono è pronto a prendersi la Serie A in questo finale di stagione.