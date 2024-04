Frosinone, per Turati controlli nelle strutture del Sassuolo: rischio stagione finita

Ilpuò chiudere la stagione senza: rischia di essere già finita la Serie A 2023/24 per il portiere.I ciociari hanno battuto 3-0 lanella 34esima giornata di campionato, condannando i campani alla matematica retrocessione in Serie B, ma hanno dovuto fare i conti con l'infortunio dell'estremo difensore classe 2001, di proprietà del Sassuolo: all'intervallo della partita, Eusebio Di Francesco è stato costretto a sostituirlo con Cerofolini.- Nel corso del primo tempo, in uno scontro di gioco in uscita bassa con Vignato, Turati ha infatti rimediato una: è stato subito medicato, steccato e fasciato in campo, ma farà ulteriori accertamenti presso le strutture mediche di riferimento del, società proprietaria del cartellino.

- "Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Stefano Turati, a seguito di un contrasto di gioco occorso nelle partita casalinga contro la Salernitana, ha riportato una lesione lacera contusa al quarto dito della mano sinistra. Il portiere svolgerà successive visite approfondite presso le strutture mediche di riferimento della società US Sassuolo Calcio proprietaria del cartellino".- In conferenza stampa nel post-partita, il tecnico del Frosinoneaveva spiegato: "Turati ha avuto un taglio alla mano, è andato in ospedale a fare dei controlli. Lirola aveva dei crampi e dei giramenti di testa, non è niente di che. Okoli aveva un problema al ginocchio, di solito resiste ma ha voluto il cambio e lo valuteremo in settimana".

- Difficile quantificare i tempi di rientro di Turati, ma secondo SportMediaset il timore è che, viste le sole quattro partite rimanenti, la sua stagione possa considerarsi finita in anticipo.