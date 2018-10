Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone, parla dopo il gol alla Spal, il primo in Serie A: "Non c’è una parola per descrivere questo momento, solo tanta emozione, tanta liberazione e tanta gioia. La squadra ha fatto vedere un grande miglioramento, questo era chiaro anche già dalle giornate precedenti, mancava solo la vittoria per sbloccarci e questa è arrivata. Siamo davvero molto contenti. La prossima gara contro il Parma? Mi aspetto una gara molto simile a quella di oggi, troveremo una squadra con il nostro stesso obiettivo. Vogliamo fare il massimo per portare a casa un’altra vittoria e per avvicinarci ad una diretta concorrente"