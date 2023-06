Il Frosinone bussa alla porta del Venezia sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono gli attaccanti Johnsen e Pohjanpalo, vice-capocannoniere del campionato di Serie B con 19 gol. A sua volta al Venezia piacciono Kalaj e Szyminski.



Capitolo prestiti: in attacco, salutato Mulattieri (contro-riscatto dell’Inter), ancora speranze per Moro (Sassuolo) e Bocic (Pescara); in difesa Lucioni del Lecce è ormai vicinissimo al Palermo, si lavora sulla riconferma di Ravanelli (Cremonese). Da sciogliere anche i nodi Turati (Sassuolo), Sampirisi (Monza), Frabotta (Juve) e Monterisi (Lecce).