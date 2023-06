Il Frosinone ha in mano l'ala georgiana Giorgi Kvernadze (classe 2003) della Dinamo Batumi, la stessa squadra che ha lanciato Kvaratskhelia.



Occhi su due calciatori della Ternana: il centrocampista Antonio Palumbo (cercato da Cremonese e Modena) e l'attaccante Anthony Partipilo, già nel mirino di Parma e Palermo.



In difesa piace il centrale serbo Nikola Maksimovic, 31 anni ex Napoli, Torino e Genoa. Nel ruolo di terzino sinistro interessa Riccardo Marchizza (Sassuolo), le piste alternative portano ad Augello (Sampdoria) e Falasco (Ascoli).