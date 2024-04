Frosinone-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Incrocio da brividi nelladi Serie A, in chiave salvezza, tra. Lo spettro retrocessione è ormai una realtà concreta per i campani, mentre i ciociari non possono più sbagliare più in questo rush finale di campionato.• Partita: Frosinone-Salernitana• Data: venerdì 26 aprile 2024• Orario: 20.45• Canale TV: DAZN, Sky Sport• Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.Frosinone-Salernitana sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport, nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o in alternativa utilizzando l'app di DAZN su console XBox e PlayStation, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Per vedere Frosinone-Salernitana in streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN, scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet, utilizzare NOW o Sky Go.Nei giallazzurri mister Di Francesco potrebbe confermare l'11 che ha strappato un punto nell'ultimo turno a Torino. Dunque difesa a tre guidata da Romagnoli dinanzi i pali di Turati. Fasce occupate da Zortea e Valeri, in regia poi ci sarà Barrenechea. Avanti la coppia Soulè-Cheddira.Nei granata è recuperato Manolas, può farcela anche Pirola dopo un lieve affaticamento lamentato contro la Fiorentina. Tra i pali verso la conferma Ochoa. Riecco Lassana Coulibaly dal 1' in mediana dopo la squalifica, mancherà invece Candreva fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Corsie esterne presidiate da Pierozzi e Bradaric. Avanti occasione per Martegani con Tchaouna e Ikwuemesi.

Turati; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di FrancescoOchoa; Fazio, Manolas, Pirola; Pierozzi, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Martegani; Ikwuemesi. All. Colantuono