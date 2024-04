Incrocio da brividi nelladi Serie A, in chiave salvezza, tra. Lo spettro retrocessione è ormai una realtà concreta per i campani, mentre i ciociari non possono più sbagliare più in questo rush finale di campionato.• Partita: Frosinone-Salernitana• Data: venerdì 26 aprile 2024• Orario: 20.45• Canale TV: DAZN, Sky Sport• Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.Frosinone-Salernitana sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport, nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o in alternativa utilizzando l'app di DAZN su console XBox e PlayStation, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Per vedere Frosinone-Salernitana in streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN, scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet, utilizzare NOW o Sky Go.Nei giallazzurri mister Di Francesco potrebbe confermare l'11 che ha strappato un punto nell'ultimo turno a Torino. Dunque difesa a tre guidata da Romagnoli dinanzi i pali di Turati. Fasce occupate da Zortea e Valeri, in regia poi ci sarà Barrenechea. Avanti Soulè dietro a Cheddira.Nei granata è recuperato Pirola dopo un lieve affaticamento lamentato contro la Fiorentina. Tra i pali verso la conferma Ochoa. Riecco Lassana Coulibaly dal 1' in mediana dopo la squalifica, mancherà invece Candreva fermato per un turno dal Giudice Sportivo. In avanti occasione per Vignato dietro a Ikwuemesi.

Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All.: Di Francesco.Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All.: Colantuono.