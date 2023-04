Potrebbe essere un primo maggio di festa doppia quello che lunedì promette di concretizzarsi a Frosinone e dintorni.



La squadra di Fabio Grosso, da mesi primatista solitaria della Serie B, è ormai ad un passo dal traguardo inseguito da quattro anni: il ritorno in massima categoria. Con otto lunghezze di vantaggio sul Bari, terzo in classifica, a quattro turni dalla fine del torneo ai ciociari mancano di fatto appena quattro punti per avere la matematica certezza di salutare la cadetteria. Punti che, con un piccolo aiuto esterno, potrebbero giungere già lunedì qualora il Frosinone dovesse fare il suo dovere sconfiggendo in casa la Reggina e al contempo il Bari non facesse altrettanto al San Nicola con il Cittadella.



A quel punto il divario tra laziali e pugliesi diverrebbe incolmabile, trasformando la festa dei lavoratori in una festa doppia per tutta la Ciociaria.