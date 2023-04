grazie ad un rigore trasformato da Antonucci all'89' e, a quattro turni dal termine della regular season, resta a sei punti dal secondo posto del Genoa che significherebbe promozione diretta in Serie A.L'episodio decisivo, che ha portato al 2-1 pugliese, ha però dell'incredibile e farà molto discutere nei prossimi giorni.Caracciolo, punito con la massima punizione dal signor Colombo,. Un tocco, quello del direttore di gara, ovviamente del tutto fortuito che tuttavia, a norma di regolamento,Il fatto che ciò non sia avvenuto, portando nel giro di pochi istanti al rigore per il Bari ha fatto letteralmente infuriare nel post-partita i rappresentanti del Pisa: "C'è poco da dire - ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatoreLa cosa grave è questa. L'arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco. Ricorso? Non so se sarà possibile presentarlo. L'unica possibilità è che l'arbitro ammetta l'errore, ma avendoci parlato non credo sia capace di chiedere scusa".Simili anche le parole enunciate dal direttore generale del Pisa Giovanni Corrado: “Sull’episodio, perché il regolamento parla di azione promettente, e sul passaggio l’arbitro cambia totalmente il verso dell’azione. La cosa più grave è che l’arbitro ci ha detto di non essersi reso conto del tocco, quando in realtà si è subito messo il fischietto in bocca. Ammettere l’errore darebbe grande e maggiore credibilità a tutti. Ma. Ci sono tante migliaia di tifosi che hanno guardato la partita che non possono essere contento di aver vista una partita determinata in questo modo”.