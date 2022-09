La sconfitta per 1-0 è non è stata per il Frosinone l'unica notizia negativa lasciata in eredità dalla trasferta di ieri in casa del Cittadella.



I gialloblù rischiano infatti di dover rinunciare a uno dei loro uomini di punta per diverse settimane. Nel riscaldamento pre-partita del Tombolato, Marcus Rohden ha accusato un indolenzimento muscolare all'adduttore che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida.



La speranza di mister Grosso è che il centrocampista svedese si sia fermato in tempo, evitando di incorrere in guai peggiori. L'entità dell'infortunio verrà comunque valutata nelle prossime ore.