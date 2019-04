Dopo l'inaspettata vittoria di ieri pomeriggio a Firenze, il Frosinone torna a sperare in una miracolosa salvezza. I canarini saranno impegnati domenica prossima nel posticipo serale contro l'Inter. Per l'occasione il "Benito Stirpe" è pronto a guidare la squadra verso un'altra impresa, tanto che, già oggi, i biglietti sono praticamente esauriti. Ne restano ancora in vendita solo 408.