Con una promozione in Serie A quasi in tasca, in virtù dei dieci punti di vantaggio sul terzo posto a sei turni dalla fine del torneo cadetto, il Frosinone si trova a dover fare i conti con una spiacevole notizia.



Quasi certamente in questo finale di stagione i ciociari dovranno fare a meno dell'uomo di punta del loro attacco: Samuele Mulattieri. Il giocatore di proprietà dell'Inter è infatti rimasto vittima di una lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. Un guaio difficilmente recuperabile nel giro di poche settimane.



A darne notizia è lo stesso club giallazzurro tramite una nota medica diffusa attraverso i propri canali ufficiali.