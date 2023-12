Lunch match che si preannuncia spettacolare. Alle 12:30, allo Stirpe, va in scena Frosinone-Torino, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2023/24. Il Torino è reduce dalla vittoria convincente sull'Atalanta grazie a un ritrovato Zapata e ha trionfato in tutti e quattro i precedenti in Serie A contro il Frosinone. La squadra di Di Francesco vuole invertire il trend e si affida a Soulé.