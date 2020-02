"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con Moreno Longo ed il suo staff. La società ringrazia Moreno Longo ed i suoi collaboratori augurando loro le migliori soddisfazioni per il futuro professionale". Questo il comunicato del club ciociaro: ora Longo è atteso dalla sfida Torino.