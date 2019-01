Cosa scrivo? Diventa difficile. No, diventa impossibile. Trovare argomenti, spunti, stimoli degni di muovere le dita dinanzi ad una tastiera. Quante cadute? Quanti tonfi? Troppi. Il Frosinone è ferito da mesi. La cinquina servita dall’Atalanta è un semplice dettaglio che, con la sua roboante portata, sta solo prolungando l’agonia.



Il triste viaggio canarino ha portato la truppa perfino in Portogallo. La missione doveva trasferire in Ciociaria Ferreyra e Samaris, ma entrambi hanno rifiutato l’offerta e rispedito al mittente il corteggiamento. L’unico innesto attuale è Valzania, paradossalmente discreto nel disastro nella mattina gelida dello “Stirpe”. Il resto è il nulla.



In campo vanno i calciatori. E allora parliamo di loro. Molinaro e Campbell (fischiati dal pubblico al momento della loro uscita di scena) hanno dato lavoro ai medici curanti di svariati sostenitori, avvelenati fino all’esaurimento nervoso dalla loro ripetuta indolenza. Maiello e Chibsah sopraffatti da ogni avversario incontrato. Krajnc e Goldaniga allo sbando sul Titanic gialloblu. Il povero Brighenti, quasi all’esordio in questa stagione, messo li a soffrire insieme ai compagni. Chi si salva? Quasi nessuno. Eccetto Sportiello, Ghiglione e Pinamonti. Ciano, assente contro i nerazzurri, appare troppo diverso dal passato. Sul treno di gennaio si sale (quando?) e si scende. Abbiamo già salutato Danilo Soddimo e siamo pronti ad abbracciare commossi Daniel Ciofani. Il capitano di mille battaglie sta seriamente meditando l’addio dopo mitiche cavalcate vissute a braccetto.



Sette lunghezze ci dividono dalla scialuppa di salvataggio. Sembra incredibile, ma è così. “Pazza idea” intonava Patty Pravo. Sono un po’ folle lo ammetto. Immagino un ritorno alle origini al timone e, tornando realisti, colpi veri al negozio del pallone. Poi sogno la luce del giorno dopo una orribile nottata. Bisogna agire… in fretta!