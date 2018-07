Sono le 22:21 di venerdì 18 maggio, l'attaccante del Foggia Roberto Floriano si invola verso la porta e fredda Vigorito con un preciso lob siglando il definitivo 2-2. I 16 mila dello "Stirpe" restano increduli, il Frosinone vede svanire la Serie A a un solo minuto dal novantesimo. Per il secondo anno di fila i canarini concludono secondi a pari merito, ma vengono beffati nuovamente per la differenza reti negli scontri diretti. Il destino, però, stavolta fa sì che il Leone abbia il suo riscatto. Il 16 giugno arriva il successo con il Palermo nella finale di ritorno dei play-off ed esplode la festa: la seconda promozione nel gotha del calcio italiano è realtà.



La società si sta dando da fare per allestire una squadra competitiva in grado di centrare la salvezza. Al rientro dalla tournée in Canada, saranno perfezionati gli arrivi di altri quattro giocatori di categoria: un centrale difensivo, un esterno destro, una mezzala e una punta. Intanto giovedì sera è stato sorteggiato il calendario della Serie A. Si prospetta un avvio molto impegnativo per l'undici di Longo che esordirà a Bergamo con l'Atalanta, avversario scomodo anche per via della preparazione iniziata in anticipo visti gli impegni in Europa League. La prima gara interna sarà con il Bologna, ma, vista la squalifica del campo, si disputerà in campo neutro. Dopo la trasferta all'Olimpico con la Lazio, ecco il doppio turno casalingo con Sampdoria e Juventus.



Il 23 settembre sarà dunque sfida con i campioni d'Italia, affrontati anche tre stagioni fa proprio alla quinta giornata. Allora fu il colpo di testa di Blanchard allo scadere a regalare il primo, storico, punto in massima serie ai giallazzurri. Il "Benito Stirpe" sarà tutto esaurito per vedere all'opera il pallone d'oro Cristiano Ronaldo. I tifosi già stanno pregustando il duello tra il campione portoghese e gli arcigni difensori canarini. Chissà che magari il Frosinone non riesca a fare un altro scherzetto alla Vecchia Signora. Certo, da Floriano a Cristiano, che storia!