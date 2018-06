Il Frosinone è all’opera per allestire un organico in grado di centrare la permanenza nella massima serie. Il presidente Maurizio Stirpe vuole aumentare il tasso tecnico della squadra inserendo innesti di qualità ed esperienza. Il numero uno giallazzurro ha un sogno nel cassetto: riportare Eder Citadin Martins in Ciociaria. L’attaccante italo-brasiliano ha già vestito la casacca canarina tra il gennaio 2008 e il giugno 2009, collezionando 53 presenze condite da ben 20 reti. Un’esperienza intensa che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi ciociari, incantati dai suoi colpi di classe oltre che dalla sua grande umanità. Di strada ne ha fatta il giocatore cresciuto nel Criciuma che è arrivato persino a vestire la casacca della Nazionale italiana in 26 occasioni, segnando anche 6 reti e giocando gli Europei del 2016 da protagonista.



Un’operazione del genere porterebbe ancora più entusiasmo in casa frusinate. Il reparto avanzato canarino conta già ottimi elementi – su tutti Camillo Ciano, Federico Dionisi e Daniel Ciofani – ma l’innesto di Eder farebbe compiere un evidente salto di qualità alla rosa di mister Longo. Non si tratta, però, di una trattativa semplice, sia per le numerose richieste per l’ex Sampdoria sia per il suo ingaggio abbastanza elevato. 1,8 milioni netti a stagione (circa 3,3 milioni il compenso lordo) sono una cifra piuttosto importante, a maggior ragione per una neopromossa. Andrebbe pertanto trovato un accordo con l’Inter per avere una partecipazione allo stipendio. Difficile, ma non impossibile. Il presidente Stirpe vuole regalare ai tifosi un colpo di prestigio e il nome di Eder sembra fare proprio al caso del Frosinone. Per ora è solo un sogno, ma l’augurio è che diventi presto realtà.