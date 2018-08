Si è chiuso con sedici acquisti e undici uscite il calciomercato del Frosinone, che lunedì sarà di scena a Bergamo per la prima di campionato. Quattro i colpi messi a segno nell’ultimo giorno di mercato per completare l’organico a disposizione di mister Longo.



ADDII DOLOROSI – La rivoluzione operata dalla società giallazzurra ha portato inevitabilmente alle cessioni di diversi protagonisti della promozione in Serie A. Oltre ai ritiri di Zappino e Frara, ci sono state le cessioni di Vigorito, Terranova, Matteo Ciofani, Koné e Citro. A questi si aggiungono gli svincoli di Russo e Crivello e le partenze in prestito dei giovani Alessandro Gori e Volpe. Si chiude un ciclo in casa canarina: Ciofani, Russo e Crivello lasciano la Ciociaria dopo cinque stagioni ricche di soddisfazioni, avendo centrato due promozioni in A e una in B.



I NOMI D’ESPERIENZA – Il sodalizio frusinate si è assicurato nomi di esperienza come il portiere Sportiello, l'esterno mancino Molinaro e il centrocampista islandese Hallfredsson. A questi si sommano elementi con un discreto bagaglio di esperienza nel massimo campionato, quali Capuano, Zampano, Salamon, Crisetig e Perica oltre al terzo portiere Iacobucci. Proprio sul centravanti croato ci sono grandi aspettative affinché riesca a imporsi nel gotha del calcio italiano.



LA SCOMMESSA CAMPBELL – Il colpo di mercato è senza dubbio il costaricano Joel Campbell. L'attaccante prelevato dall'Arsenal viene da alcune stagioni poco esaltanti e approda in giallazzurro con tanta voglia di riscatto. In condizioni fisiche ottimali può essere determinante per le sorti del Frosinone. Impiegabile sia da prima che da seconda punta, il suo arrivo ha portato una dose di entusiasmo nella piazza, preoccupata per il mancato arrivo di un bomber esperto per la categoria, soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Dionisi.



LINEA VERDE – La squadra ciociara ha ingaggiato diversi elementi giovani e di prospettiva: dall'olandese Vloet, prelevato dal Nac Breda via Chiasso, alla punta uruguaiana Ardaiz, transitata sempre presso il club svizzero. Il Leone si è inoltre assicurato tre promettenti giovani italiani: l'esterno destro Ghiglione dal Genoa, la mezzala scuola Juve Cassata e l'interista Pinamonti. Il centrocampista arrivato dal Sassuolo si candida, al pari di Vloet, per una maglia da titolare. Nel 3-5-2 di mister Longo c'è bisogno di un interno in grado di far ripartire la manovra rapidamente e di inserirsi in area avversaria. Difficile vederli all'opera già a Bergamo, ma è probabile che presto avranno la loro chance.



IL BILANCIO – Come annunciato dal presidente Stirpe, rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Il Frosinone si è rafforzato in ogni reparto, anche se forse ci si aspettava l'arrivo di qualche elemento con maggior esperienza nel massimo campionato. Le scommesse sono tante, ma le potenzialità per fare bene ci sono. Adesso starà a Longo amalgamare al meglio il gruppo e lottare per una salvezza che a Frosinone varrebbe come uno Scudetto.