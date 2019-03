La Liguria è nostra. Una vittoria ed un pareggio confermano la supremazia ciociara in terra genovese. Oggi la banda di Prandelli ha sputato sangue alla ricerca del goal. Una gioia strozzata in gola da un muro invalicabile e dai mille polmoni di un solo grande uomo: Luca Paganini. Messo in croce da ripetuti infortuni, non ha mai mollato. Testardo e redivivo. Titolare dopo un’eternità, corre senza soluzione di continuità anche sotto la doccia a fine partita.



L’espulsione (giusta) di Cassata aveva fatto temere il peggio. Dal 34’ del primo tempo abbiamo vissuto un match in totale apnea. Tutti insieme, quasi tenendoci per mano formando una catena montuosa colossale. Poca considerazione per l’estetica, ma strenua conservazione di un punto propedeutico per la prossima sfida interna contro il Torino.



Si accorcia così il divario dal Bologna, ko con l’Udinese. Cinque punti dall’Empoli, dalla zona verde e dal paradiso. Virtuosi e insaziabili contro i granata. Il bivio esistenziale della stagione, ora, è davvero arrivato. Steccare sarebbe un delitto.



Torniamo però a San Paganini da Roma. Il suo moto perpetuo merita una targa celebrativa all’ingresso dello “Stirpe”. Il Frosinone attacca, e lui? Attacca. Il Frosinone difende, e lui? Difende. Acceso in modalità tascabile. Lo trovi ovunque, senza neppure il bisogno di chiamarlo. Utile dall’inizio, prezioso come sostituto.



Finalmente Baroni può scegliere e mischiare il mazzo di carte. Sta rientrando pure Federico Dionisi. Rosa al completo per l’ultimo round della nostra Champions League… quella della salvezza.