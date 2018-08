Sul neutro dello stadio "Olimpico" di Torino il Frosinone pareggia a reti bianche contro il Bologna e ottiene il suo primo punto stagionale. Dopo un avvio difficoltoso a causa del pressing asfissiante effettuato dai rossoblù, gli uomini di Moreno Longo riescono a rimettersi in carreggiata fornendo una prova importante. La squadra giallazzurra è cresciuta sensibilmente con il passare dei minuti alzando il proprio baricentro e pungendo i felsinei con la spinta sulle fasce di Molinaro e soprattutto Zampano. Buona prova anche da parte dei difensori, con Brighenti e Krajnc sugli scudi e Salamon spesso pericoloso in proiezione offensiva.



A impressionare più di tutti, però, è stato sicuramente Raman Chibsah. Il centrocampista ghanese ha visto avanzato il suo raggio d'azione a seguito dell'infortunio di Hallfredsson e al conseguente ingresso di Maiello. Nella nuova posizione quasi a ridosso delle punte, il mediano classe '93 si è messo in luce abbinando al costante contributo di sostanza anche una bella dose di qualità. Non a caso le due occasioni più ghiotte per il Frosinone sono capitate all'ex Benevento: al 68' manca di testa il bersaglio da ottima posizione su cross di Ciano, mentre al 74' in scivolata non riesce a inquadrare la porta su invito del neo entrato Campbell.



Le buone indicazioni arrivate nonostante il pesante ko di Bergamo trovano dunque conferma nella gara in terra piemontese. Domenica prossima i canarini sono attesi dalla sfida in casa della Lazio. Un avversario di livello che, visti gli 0 punti in classifica, arriva con grandi motivazioni per centrare il primo successo in campionato. Dal canto suo il Frosinone sogna l'impresa e può guardare con ottimismo ai prossimi impegni. La squadra è in crescita e, in attesa delle magie offensive di Campbell, c'è un Chibsah in grande condizione pronto a imporsi come colonna del centrocampo giallazzurro.