una sua tesi suggestiva ma impraticabile.Come? Esaurendo le 12 giornate residue prima di Natale e ricominciando il nuovo campionato a gennaio per concluderlo a ottobre/novembre.– quelle di maggior impatto e maggior peso economico – come la Champions, l’Europa League, l’Europa Conference, la Coppa America. E le qualificazioni ai Mondiali. E gli Europei in programma a giugno prossimo. E le Olimpiadi della prossima estate.lo vietano – ancora una volta – gli intrecci internazionali. Il mercato ha delle gabbie temporali ben precise per tutti i Paesi, apertura e chiusura possono variare di pochissimo. E fra tutti i Paesi si svolgono scambi, affari, cessioni e acquisti.. Se stiamo alle previsioni degli scienziati e dei politici – pur quanto mai controverse – gli scenari di settembre sono due, uno positivo l’altro no. Il primo: stiamo imparando a convivere con il Coronavirus, una vita diversa, accorta, distanziata, forse mascherata (nel senso: con la mascherina), ma fuori dalle mura di casa.Secondo scenario: nuova ondata del contagio, probabilmente meno violenta della prima perché stavolta a suo vantaggio non giocherà la sorpresa.Dunque,. Le due campane suonano con la stessa intensità, direi che i sostenitori dell’una e dell’altra si equivalgono. Li guidano due generali con la G maiuscola, i due principali esponenti del nostro movimento sportivo. Da una parte, come ha sostenuto nell’acquario di Fabio Fazio., capo dello sport che resiste gagliardamente ai tentativi di ridimensionamento. Perché il capo dello sport spinge il calcio fuori dalla scena? Pare strano, ma la mia interpretazione è questa: fra i due capataz non corre buon sangue, ma soprattutto Malagò deve difendere le posizioni e l’onore di tutte le altre discipline, alcune delle quali hanno già spento l’interruttore, altre saranno costrette a farlo.Nel governo del Paese, come in quello dello sport, non c’è identità di vedute. Il ministro dello sport Spadafora sta con Gravina, quello della sanità Speranza si allea con Malagò. Fotografia di un’Italia di oggi e di ieri. Mai come adesso torna d’attualità una massima di Goethe: “E’ necessario unirsi non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme”. Impresa ardua, come togliere lo sport dalle grinfie di questo virus maledetto.Ah, dimenticavo. Io non voglio sottrarmi al voto dopo avere criticato coloro che hanno esposto il proprio pensiero. Solo che, onestamente,So soltanto che le alternative sono due e due soltanto. E fra queste non c’è quella partecipata dal mio grande amico e collega.