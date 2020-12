Un club differente in tutti i sensi. È il St. Pauli, la polisportiva amburghese che non ha ami accettato l'etichetta di seconda squadra della città perché davvero costituisce una realtà a sé. Un modello di democrazia, di partecipazione, di impegno politico e rivendicazione di valori solidaristici. Con una tifoseria apertamente schierata a sinistra. Per questa tifoseria i successi sportivi contano certamente, ma ancor più sono importanti le azioni politiche e i messaggi sociali che attraverso il calcio e il tifo possono essere veicolati. Ciò che determina una forte simbiosi tra società, squadra e sostenitori, facendone un caso irripetibile.



L'ultimo saggio di questo modo di intendere il calcio è venuto dalla scelta dello slogan da apporre alla maglia da gioco. Una scelta che è stata demandata ai tifosi tramite votazione popolare. Fra le alternative proposte ha vinto in modo schiacciante la formula “fcknzs”. Che sta per “fuck nazis”, senza vocali. Una scritta che ribadisce l'impegno della tifoseria del St. Pauli contro l'estrema destra e ogni forma di discriminazione. E che adesso verrà esibita nel corso delle partite ufficiali. Perché il calcio giocato è importante, ma il suo ruolo sociale ancora di più. E i tifosi della squadra amburghese non se ne dimenticano mai.