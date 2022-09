Il portiere del Fulham Bernd Leno, arrivato dall'Arsenal in estate, ha parlato alla Bild:



"Quando ho capito che non giocavo non per motivi legati a prestazioni o perché fossi inferiore qualitativamente, ho deciso di andarmene. Durante la preparazione ho visto che non si trattava di performance, ma solo di politica. Mi era chiaro quindi che cosa avrei dovuto fare, ovvero andarmene".