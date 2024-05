Fulham-Manchester City: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita : Fulham-Manchester City

: Fulham-Manchester City Data : 11 maggio 2024

: 11 maggio 2024 Orario : 13.30

: 13.30 Canale TV : Sky Sport Calcio

: Sky Sport Calcio Streaming: NOW e Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fulham-Manchester City in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Continua la sfida a distanza con l'Arsenal per la vetta dellae nella 37esima giornata ilaffronta ilI Citizens di Pep Guardiola (che hanno una partita da recuperare contro il Tottenham) arrivano da sei vittorie consecutive e cercano la settima per salire a 85 punti.Il Fulham vuole tornare a vincere dopo tre match senza successi in campionato.

Fulham-Manchester City si gioca sabato 11 maggio 2024: il calcio d'inizio è fissato alle ore 13.30- Il match fra Fulham e Manchester City , valido per la 37esima giornata di Premier League, si può guardare in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport Calcio (202).- Ci sono due opzioni per la diretta streaming di Fulham-Manchester City: per i clienti Sky sarà disponibile sull'app Sky Go, o ancora su NOW acquistando il pacchetto 'Pass Sport'.

: Leno; Castagne, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Lukic; Iwobi, Pereira, Willian; Muniz. All. Silva: Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.