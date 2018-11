Il nuovo allenatore del Fulham Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Chelsea di Maurizio Sarri: "Siamo all’inizio, alla squadra ho chiesto solo piccole cose per il momento, come ad esempio di avere uno spirito battagliero. Sarri? Ha un grande gruppo di giocatori e gioca con la giusta filosofia. E’ un grande tecnico e merita di essere al Chelsea. Per me sarà una gara speciale? Quando affronto le mie ex squadre è sempre speciale. Noi stiamo lavorando alla grande e sono certo che sarà un bellissimo derby".