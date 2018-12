Il futuro di Aboubakar Kamara è lontano dal Fulham. La società e in primis Ranieri, non hanno gradito il gesto dell'ultimo incontro dove l'attaccante francese ha soffiato il rigore al compagno Mitrovic, il quale era il rigorista designato, per poi sbagliarlo. Come riportato dal Times, il giocatore potrebbe lasciare il club già a gennaio.