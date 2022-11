, una sconfitta avrebbe significato la possibilità per Spagna e Giappone di imbastire un fastidioso biscotto., un 9 entrato dalla panchina che aveva freddato Neuer senza pietà. E allora, un po' intuitivamente, ha pensato diNon ci sono Werner e Nmecha, c'è Niclas, un attaccante che, ma che. Meglio di lui solo Nkunku, promesso sposo del Chelsea.Fullkrug èproprio così:. Un nomignolo un po' sgradevole, chequando anche l'austriaco giocava al Werder.Ma lui di questo non si preoccupa: "Potete chiamarmici senza problemi, non mi dà fastidio"., perché per bucare, appunto, l'attenta guardia di Laporte e RodriLa sua convocazione è stata, ha un'espressione simpatica e guida una squadra di metà classifica con i suoi gol. Flick, viste le assenze, non se n'è voluto privare e alla seconda partita non è stato deluso.. E' stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui: le parole non ti portano da nessuna parte, i fatti sì", ha detto Fullkrug in conferenza stampa riferendosi alla Nazionale, abbracciata per la prima volta a novembre 2022, a 29 anni., garantisce Flick: "Niclas è il genere di persona che vuole costantemente migliorare e dà alla squadra fiducia.". Anche resuscitare la Germania quando tutto sembrava perduto.