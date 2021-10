C'è del marcio in... Francia.legato alle partite di Ligue 1, fatti che stanno assumendo una rilevanza sempre maggiore anche a livello internazionale e che stanno suscitando curiosità ed interrogativi da parte di tanti osservatori esterni. Dalle gravissime intemperanze del derby della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia dello scorso 22 agosto alla(prima di essere trascinato fuori dai responsabili della sicurezza), siamo di fronte a situazioni che si stanno succedendo con inquietante frequenza.- Il lungo periodo di chiusura degli stadi e di limitazioni nei confronti degli spettatori dovuti all'emergenza Covid hanno nascosto sotto la cenere un problema che è diventato ancora più stringente ed attuale col graduale ritorno alla normalità.da utilizzare in occasione delle partite. E qui sorge la prima criticità:nelle attività di pre-filtraggio e di monitoraggio durante gli eventi, costrigendo individui con maggiore e comprovata esperienza a trovare nuove soluzioni lavorative. Mettendo dunque le società di calcio nella condizione di reperire sul mercato nuove figure, non tutte sufficientemente pronte per un compito pieno di responsabilità e a fronte di compensi non sempre adeguati ad un'attività tanto gravosa.- Il campionato attualmente in corso è così iniziato con, un po' come avviene in Italia. Una repressione a metà dei fenomeni più violenti, accompagnata da quel, il rischio del lancio di oggetti, di invasioni di campo o altro si fa più alto e, con esso, quello di subire sanzioni economiche e/o chiusure degli stadi e persino la sottrazione di punti in classifica da parte della Commissione Disciplinare della Ligue 1.: dopo gli scontri tra i "tifosi" del Nizza - fra i quali pure qualcuno con indosso la pettorina dello steward - e i calciatori avversari, i gruppi organizzati dell'OM sono stati protagonisti in negativo anche in occasione dei confronti con Angers e PSG.- Nel lungo elenco delle situazioni scabrose verificatesi quest'anno, non si possono dimenticare però glidel 22 settembre o ilpoco prima del calcio di inizio didel passato week-end, che ha comportato il rinvio di qualche minuto del match.governative, dal premier Macron al Ministro dello Sport Roxana Maracineanu,per contrastare un fenomeno che non può essere semplicemente catalogato come un "fatto di stadio". Si celano nelle retrovie problemi di forti tensioni sociali - che il periodo di convivenza col Covid-19 ha accentuato - che non possono evidentemente essere esclusiva competenza delle dirigenze delle squadre di calcio.