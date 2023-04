per i fatti di San Siro, in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Lo si apprende da un comunicato apparso sul sito delle Aguias: "Il Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che è del tutto ripugnante e non è in linea con i valori e i principi del club".- Durante la partita,. Inoltre, prima della partita, la Polizia di Milano ha portato in questura 19 tifosi portoghesi del Benfica, con gli agenti che sono intervenuti circa 50 minuti prima dell’inizio della gara di Champions nei pressi dello stadio Meazza, dove un centinaio di tifosi del Benfica hanno tentato di aggredire alcuni supporter interisti. Il gruppo è stato bloccato all’altezza del bar Chiringuito, dove c’è stato un contatto con le forze dell’ordine. Nello scontro cinque agenti hanno ripotato ferite che hanno reso necessario l’intervento del 118. E' stato inoltre emesso un daspo nei confronti di un tifoso del Benfica, perché aveva con sé tre petardi e un passamontagna.