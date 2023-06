Diecimila persone hanno assistito in Piazza Duomo a Milano ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, mentre poco più di duemila hanno avuto accesso all'interno della Cattedrale. Lunga la lista di esponenti di politica, sport, spettacolo e imprenditoria che hanno presenziato all'ultimo saluto all'ex premier ed ex patron di Milan e Monza, scomparso il 12 giugno a 86 anni, ma fa rumore anche l'elenco degli assenti illustri.



Su tutti Paolo Maldini, ex giocatore e capitano del Diavolo durante l'epopea berlusconiana, più recentemente direttore dell'area tecnica fino alla rottura del rapporto per i dissidi con il proprietario del Milan e numero uno di RedBird Gerry Cardinale, anch'esso assente con il club rossonero rappresentato dal presidente Paolo Scaroni e dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.



Per quanto riguarda il mondo dello sport, assente anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si trova ad Amsterdam con la Nazionale di Mancini, attesa dalle Final Four di Nations League. A rappresentare la Federcalcio il direttore generale Marco Brunelli.



Tra gli imprenditori, assente il numero uno di Exor, di Ferrari e di Stellantis John Elkann. Il fratello Lapo ha tuttavia inviato una coronadi fiori come cordoglio, mentre la Juventus era rappresentata dal presidente Gianluca Ferrero e dall'allenatore Massimiliano Allegri, ex tecnico anche del Milan.