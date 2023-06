. Si svolgono oggi aldell'ex Presidente del Consiglio, ex patron died ex proprietario di Mediaset, scomparso a 86 anni la mattina del 12 giugno, all'Ospedale San Raffaele di Milano. Su Calciomercato.com la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti e le immagini.- Secondo quanto riporta LaPresse, Berlusconi ha scelto di essere cremato. La salma è attesa, tra domani e dopodomani, nel Tempio Crematorio Panta Rei di Valenza, in provincia di Alessandria. Le ceneri potrebbero essere collocate nel Mausoleo che il leader azzurro ha fatto costruire all'interno di Villa San Martino, ad Arcore.- Di seguito il programma. I funerali avranno inizio alle 15, il feretro arriverà alle 14.50 con il picchetto d'onore all'esterno della Cattedrale. I varchi sono operativi dalle 10, due i maxischermi allestiti sulla piazza.- Ai funerali parteciperanno il Presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, il Governo al completo, decine di sindaci di Forza Italia, le delegazioni di Milan e Monza. Ci saranno Draghi, Schlein, Renzi, Calenda e Bossi, assente Conte. Gentiloni verrà in rappresentanza dell'UE, presente anche Orban.- Resteranno chiusi per l'intera giornata Palazzo Reale e il Museo del '900 in occasione dei funerali in Duomo, decisione presa per motivi di ordine pubblico poiché sono attigui alla zona.- Stop di una settimana al voto in Parlamento in onore della morte di Berlusconi, una decisione che ha provocato critiche e polemiche.- Il carro funebre che trasporterà il feretro di Silvio Berlusconi da Villa San Martino al Duomo di Milano per i funerali in programma alle 15 è arrivato intorno alle 10.20 nella residenza dell’ex premier- Inizia a riempirsi Piazza Duomo, persone in attesa, primi striscioni e corone di fiori sulla Cattedrale