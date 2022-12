Oggi l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. I funerali, che si terranno alle 11, nella chiesa di di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza Esedra, a Roma, saranno anche trasmessi in TV su Lazio Style Channel (diretta a partire dalle 10:30, ndr).



Alla cerimonia è prevista la partecipazione di numerose personalità dello sport. Ci sarà tutta la Lazio, come annunciato ieri dal presidente Lotito, e anche la squadra del Bologna. Dalla Turchia, dove è in ritiro con la Sampdoria, arriverà anche Dejan Stankovic, grande amico dell'ex calciatore.