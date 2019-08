Nessun accordo tra la famiglia di Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", e la questura. I famigliari dell'ultras della Lazio si sono battuti per evitare i funerali in forma privata, mandando deserta la funzione organizzata dalla Questura stessa, alle 6 del mattino. Anche a mezzo social, più volte, la famiglia ha espresso il desiderio di un funerale normale per "Diabolik".



FUNERALI DIABOLIK - Per il momento è esclusa del tutto questa possibilità. Come riporta il Tempo, la figlia Giorgia è tornata a via di San Vitale. Un incontro di ulteriore aggiornamento, nel quale è stata espressa la posizione della famiglia, immutata. Le è stato notificato un nuovo provvedimento di divieto di funerali pubblici generico, senza data, valido sempre. La Questura non vuole che la famiglia organizzi una cerimonia religiosa non autorizzata.