Famiglia, amici, colleghi, conoscenti e anche chi non l'aveva mai visto di persona. Oggi, alle ore 11, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, verrà fatto l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì pomeriggio a 53 anni dopo tre a combattere con una forte forma di leucemia. Nella giornata di ieri era stata allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio: migliaia di persone hanno voluto essere presenti, tra personaggi del mondo del calcio e non. Poco meno di mille i presenti oggi, durante la cerimonia celebrata dall'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi; atteso anche il presidente del Bologna Joey Saputo, in arrivo dal Canada.



I PRESENTI - Tra gli altri, sono presenti in chiesa, Malagò, Bruno Conti, Gianni Morandi, Peruzzi, De Rossi, l'On. Lollobrigida e altri politici.