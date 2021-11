Oltre il danno anche la beffa per. In estate doveva andare all'Europeo ma un problema muscolare l'ha messo ko aprendo le porte a Pessina,. Così il centrocampista dell'Inter continua a rimandare il suo ritorno in Nazionale dove ha totalizzato 8 presenze l'ultima nel marzo scorso per le qualificazioni mondiali contro la Lituania quando ha segnato anche uno dei tre gol in azzurro.- Un momento negativo che dura da tanto, troppo tempo. Maledetti infortuni., una sola da titolare nella prima giornata di campionato contro il Genoa. Contro il Milan è rimasto in panchina per tutta la gara, Inzaghi ha preferito Calhanoglu titolare e quando Barella si è fatto male ha inserito Arturo Vidal.- Vita dura per Sensi, che Inzaghi stava studiando da seconda punta ma un problema al legamento collaterale mediale rimediato contro la Sampdoria ha interrotto ogni esperimento.. La società ha sempre creduto in lui ma ora vuole più continuità, la stessa che aspetta Mancini per riportarlo in Nazionale.