Non tutte le stelle trovano posto nel mondo. Purtroppo, innon c'è spazio per tutti.ha scongiurato il pericolo al fotofinish, strappando il pass per il Mondiale grazie al 2-0 delnella finale playoff contro la Macedonia del Nord. Per tanti altri, non è andata così.Ci saranno l'Argentina di, il Brasile di, la Francia di, la Polonia di. Per incidenti di percorso, mancheranno alcuni big. Numero uno?. L'asso del Liverpool è stato protagonista di un ultimo periodo poco fortunato in nazionale. Nel replay formato spareggio dell'ultima finale di Coppa d'Africa contro il Senegal, è arrivata un'altra delusione: ancora ai rigori, stavolta dopo la vittoria per 1-0 nella partita d'andata. Con errore dal dischetto, per l'egiziano, nella lotteria finale. In Qatar non andrà nemmeno, sconfitto con la sua Svezia dalla Polonia (2-0, con reti dell'attaccante del Bayern e del centrocampista del Napoli Zielinski), e sarà libero di prendere impegni a dicembre anche la stella del Borussia Dortmund, da mesi al centro di voci di mercato per l'estate. Il norvegese avrà altre occasioni, lo svedese probabilmente no.Non potrà "timbrare" il biglietto per il Qatar nemmeno l'algerino(ventesimo nell'ultima classifica del Pallone d'Oro e già a quota 22 gol in stagione con il City di Guardiola, capolista in Premier League).La realtà dice che mancheranno gli Azzurri campioni d'Europa, buttati fuori dal gol di Trajkovski nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord. Niente prima vetrina mondiale per i vari(miglior giocatore dell'ultimo europeo), Jorginho (terzo nell'ultima classifica del Pallone d'Oro) e, decisivo la scorsa estate e out da mesi causa infortunio. Non ci sarà nemmeno, che un Mondiale lo ha già vissuto nel 2014, in Brasile.Occhi sulla Serie A e qualche altro nome. All'appuntamento con il torneo più ambìto non ci sarà spazio per la Costa d'Avorio die, in scadenza con il Milan e prossimo al trasferimento al Barcellona, e per il nerazzurro, eliminato dal Portogallo. Out anche la Colombia dell'atalantinoe la Nigeria di. Beffa nella beffa per l'attaccante del Napoli, che si è visto annullare dal Var il gol del 2-1 (e dell'eventuale qualificazione) contro il Ghana.Attesa per il Galles di, pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima finale degli spareggi europei dopo aver eliminato l'Austria di. Il Galles si troverà di fronte una tra Scozia e Ucraina.