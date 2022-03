Luis Enrique, ct della Spagna, è nella rosa dei papabili per il ruolo di allenatore del Manchester United nella prossima stagione, ma per adesso giura amore alla Nazionale del suo paese:



"In Qatar sarò con la Spagna, quel che verrà lo vedremo. Avete ancora dubbi? Devo ripeterlo più volte? Non c'è alcun incarico che mi affascini di più del rappresentare il mio paese in Qatar"